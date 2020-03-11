В окупованому Криму мікроавтобус потрапив у ДТП, є потерпілі

Ілюстративне фото (twitter/socportal.info)

В аварії в Криму постраждали 9 осіб

У аннексованому Криму сталася ДТП за участю мікроавтобуса, в результаті чого постраждали дев'ятеро осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Аварія сталася ввечері у вівторок, 10 березня на дорозі Джанкой - Сімферополь. Повідомляється, що зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і автомобіль Daewoo Lanos, де загалом перебували 12 осіб, з них - одна дитина.

Відомо, що всі 9 потерпілих доставлені в найближчий лікувальний заклад.

Нагадаємо, 9 березня в Житомирській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє дорослих і однорічна дитина. В результаті ДТП постраждав ще один чоловік.

Раніше на півночі американського штату Каліфорнія, поблизу населеного пункту Фолбрук, перекинувся автобус. В результаті аварії троє пасажирів загинули 18 людей постраждали і потрапили до лікарні. Всього у момент аварії в автобусі знаходилося 21 чоловік.