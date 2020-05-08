В окупованому Донецьку госпіталізували ФСБ-шника з COVID-19, - Мінреінтеграції

В окупованому Донецьку з діагнозом коронавірус госпіталізували співробітника Федеральної служби безпеки Росії, а в Криму сім'я волонтерів заразила кількох осіб. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що за наявною інформацією, 5 квітня в Донецьку з встановленим діагнозом COVID-19 було госпіталізовано співробітника Федеральної служби безпеки РФ, який нещодавно прибув з Росії.

Крім того, в Ялті (окупований Крим) було зафіксовано зараження на коронавірус в сім'ї волонтерів, які розвозили продукти громадян, які перебували на самоізоляції. Після цього у сімох жителів Ялти, що з ними контактували, виявили коронавірус.

Нагадаємо, українське міністерство стверджує, що окупаційні адміністрації окремих районів Донбасу у кілька разів занижують реальні показники захворюваності на COVID-19. Зокрема, місцевим медикам забороняють поширювати інформацію про реальну ситуацію, а об'єктивно її оцінити не вдається через брак тестів.