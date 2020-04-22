На окупованому Донбасі помер перший пацієнт з коронавірусом

На окупованому Донбасі підтверджено першу смерть пацієнта з коронавірусом. Про це заявила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, помер 74-річний чоловік з коронавірусом. В той же час причиною смерті називають серцево-судинну патологію.

"Пацієнт віковий, 74 років, але він був носієм COVID-інфекції, тобто він, як контактний, був заражений, але причина смерті - в його основній патології", - зазначила Пащенко.

Все ж окупаційна влада на 22 квітня підтверджує 48 випадків коронавірусу в окремих районах Луганської області та ще 36 - Донецької області.

Нагадаємо, раніше у Львівській області зафіксували дві нові смерті від COVID-19.

До цього стало відомо, що на підконтрольній Україні частині Донецької області з 18 хворих на коронавірус 10 вже вилікувалися. Більшість випадків захворювання були виявлені в Маріуполі - 11 осіб. Також відомо про один летальний випадок у Дружківці. За минулу добу на підконтрольній території Донецької області було підтверджено два нових випадки захворювання.