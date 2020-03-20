На окупованому Донбасі немає тестів на коронавірус, - представник омбудсмена

Незважаючи на пандемію коронавірусу на окупованому Донбасі досі немає тест-систем. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санітарна блокада: як непідконтрольний Донбас закривають на карантин".

За словами представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, на окупованому Донбасі на даний момент відмовляються визнавати випадки коронавірусу. Він також зазначив, що в самопроголошеній "Луганської народній республіці" заявили про отримання тестів, проте це не так. Крім того, як і в підконтрольних "ДНР" районах за фактом карантин не введено, школи не закрито і проводяться масові заходи.

У той же час, за даними правозахисників, лише за минулий тиждень до медиків там звернулися майже 600 осіб з симптомами ГРВІ, і з підозрою на пневмонію госпіталізовано 91 особу. При цьому новий коронавірус викликає атипову пневмонію, тому COVID-19 без спеціальних тестів визначити неможливо.

Також цього тижня президент Володимир Зеленський у розмові з головою Червоного Хреста Петером Маурером попросив допомогти в боротьбі з коронавірусом, в той час як представники ОРДЛО подібних прохань не озвучували. Тобто тест-систем там немає досі.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла про відсутність тестів на коронавірус в ОРДЛО.

Зазначимо, ще 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про 12 можливих випадків зараження коронавірусом в окупованій Горлівці.