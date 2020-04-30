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На окупованому Донбасі лікарні переповнені: більше 400 заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 10:47
На окупованому Донбасі лікарні переповнені: більше 400 заражених коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Спостерігається суттєве збільшення кількості місцевих мешканців, які висловлюють незадоволення політикою "голів республі"

Окупаційні адміністрації на непідконтрольній частині Донбасу приховують реальну інформацію щодо захворюваності на COVID-19, де вже більше 400 заражених, а лікарні переповнені. Про це в повідомив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв'ю "Укрінформу".

Кравченко зазначив, що за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій обліковано лише близько півтори сотні випадків коронавірусу.

"На даний час на тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій обліковано лише близько півтори сотні таких випадків", - повідомив Кравченко.

Він додав, що наразі спостерігається суттєве збільшення кількості місцевих мешканців, які висловлюють незадоволення політикою "голів республі" щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, коронавірус нібито виявлено в одного з переданих Україною на окуповані території в рамках обміну полоненими 16 квітня.

Раніше повідомлялось, що окупований Луганськ закрили на в'їзд у зв'язку з карантинними обмеженнями, а в самопроголошених "республіках" Донбасу обмежено пасажирське міжміське сполучення.

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