Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в "Мінську", - Гармаш

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш на сторінці у Facebook .

За словами Гармаша, зафіксована у мінських домовленостях територія окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на 1400 квадратних кілометрів менша, ніж насправді перебуває під російською окупацією.

"І на яку ж тоді територію поширюються мінські домовленості - залишається не зрозуміло. Ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона і записана в мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості", - написав він.