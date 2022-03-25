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Окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь

Фото: Чорноморський флот Росії несе втрати в Маріуполі (kchf ru)
Автор: Ілона Свиридова

У боях за український Маріуполь загинув комбриг морської піхоти Чорноморського флоту, полковник Олексій Шаров. А також не менше двох сержантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" окупованого Севастополя Михайла Развожаєва.

За його словами, сьогодні попрощалися з командиром 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Олексієм Шаровим і двома бійцями. Він також уточнив, що Шаров загинув від "підлої кулі снайпера".

Також загинули сержант Микола Єфімов і старший сержант Роман Тазін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці українські війська ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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МаріупольКримЧерноморский флотВійна Росії проти України