Окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь

У боях за український Маріуполь загинув комбриг морської піхоти Чорноморського флоту, полковник Олексій Шаров. А також не менше двох сержантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" окупованого Севастополя Михайла Развожаєва.
За його словами, сьогодні попрощалися з командиром 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Олексієм Шаровим і двома бійцями. Він також уточнив, що Шаров загинув від "підлої кулі снайпера".
Також загинули сержант Микола Єфімов і старший сержант Роман Тазін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці українські війська ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
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