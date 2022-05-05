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Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара, - ОВА

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Енергодар, Четвер 05 травня 2022 05:30
Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара, - ОВА Фото: в Енергодарі російські окупанти не випускають керівництво ЗАЕС з міста (wikimedia org)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захопленому військами РФ Енергодарі окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції залишати місто, в тому числі у службових справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що перед цим рашисти не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів НАЕК "Енергоатом".

"Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодара. З блокпоста вони відвезли його на допит. У підсумку йому та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто", - йдеться в публікації.

В ОДА наголошують, що загарбники заборонили керівництву місцевої АЕС виїзд, навіть якщо цього вимагає робота, "від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту".

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня, і відтоді її співробітники перебувають під великим тиском, але все ж електростанцією керують українські енергетики.

Також ми писали, що за даними МАГАТЕ, нещодавно "Росенергоатом" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців-ядерників.

Раніше офіс генпрокурора повідомив про підозру російському генералу, який наказав захопити Запорізьку АЕС силою. Тоді під час ворожої атаки загинули 4 цивільних, зруйновані технологічно важливі мережі та комунікації.

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