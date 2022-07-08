Окупанти записали відеозвернення до керівництва. В ГУР дізнались, як це їм "відгукнулося"

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші - *уки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули", - розповів він.

За словами окупанта, той військовий ходив у штаб, щоб його відпустили, але марно.

"Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - додав він.