Окупанти заблокували український мобільний зв'язок майже на всіх захоплених територіях

Майже на всіх тимчасово окупованих територіях відсутній український мобільний зв'язок. Мережу блокують російські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області з 30 травня зник український мобільний зв'язок. Його не зможуть відновити найближчим часом.
Ми також повідомляли, що російські військові "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі Запорізької області.
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