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Окупанти вели штурм на декількох напрямках. Однак успіху не мали: зведення Генштабу

Фото: окупанти вели штурм на декількох напрямках на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують штурмувати на низці напрямків. Однак, наші бійці завдають їм відсічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках:

Без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку:

Окупанти обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Ворог продовжує обладнувати оборонні позиції.

На Слобожанському напрямку:

Російські військові регулярно обстрілюють позиції наших воїнів й удосконалюють інженерне обладнання.

На Харківському напрямку:

Ворог зосередив зусилля на спробах порушити логістичні маршрути постачання наших бійців.

На Слов’янському напрямку:

Окупанти спробували вести штурмові дії в Богородичному, однак успіху не мали. Закріплюють в північно-західній частині населеного пункту.

На Донецькому напрямку:

Російські військові перегруповують підрозділи й посилюють угрупування. Намагаються оточити наших бійців у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На Лиманському напрямку:

Ворог не вів активних дій.

На Сєвєродонецькому напрямку:

"Противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - пише Генштаб.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових з артилерії.

“Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав”, - додає пресслужба.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Окупанти не вели активних дій. Щоб сковати й недопустити перекидання наших військ, загарбники здійснювали обстріли з мінометів.

На Південнобузькому напрямку:

Окупанти продовжують вести оборону. Зосередили зусилля на веденні розвідки, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань й системи ППО на напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 12 червня, наші бійці продовжували запеклі бої на території Сєвєродонецька й відбили ворожий штурм на Слов'янськ.

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