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Окупанти вранці завдали масованого мінометного удару по Сумській області

Фото: окупанти вранці завдали масованого мінометного удару по Сумській області (скрін відео: "Громадське")
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Вранці окупанти завдали масованого мінометного удару по двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, ніч на 15 липня в регіоні була тихою, але тривожною. А ранок почався з більш ніж 20 мінометних прильотів.

"По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 прильотів. По Есманській громаді о пів на восьму - 6 прильотів. знову по Шалигінській громаді з половини дев'ятого було ще 10 прильотів", - розповів Живицький.

Він зазначив, що в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, вранці 15 липня російська армія завдала удару по Миколаєву. Ворог випустив щонайменше десять ракет, які потрапили в два найбільші університети міста.

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