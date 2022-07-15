Окупанти вранці завдали масованого мінометного удару по Сумській області

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Вранці окупанти завдали масованого мінометного удару по двох громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, ніч на 15 липня в регіоні була тихою, але тривожною. А ранок почався з більш ніж 20 мінометних прильотів.
"По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 прильотів. По Есманській громаді о пів на восьму - 6 прильотів. знову по Шалигінській громаді з половини дев'ятого було ще 10 прильотів", - розповів Живицький.
Він зазначив, що в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає.
Нагадаємо, вранці 15 липня російська армія завдала удару по Миколаєву. Ворог випустив щонайменше десять ракет, які потрапили в два найбільші університети міста.
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