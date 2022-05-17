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Окупанти влаштували собі туристичний сезон на Арабатській Стрілці

Фото: окупанти влаштували собі туристичний сезон на Арабатській Стрілці (uspa.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці у Херсонській області. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Наразі санаторії та бази відпочинку на ТОТ Крим переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини.

Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для відпочивальників.

Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами "відпочивальників" будуть постійно пролітати винищувачі, військові гелікоптери, ракети, які несуть смертельну зброю.

Серйозну тривогу викликає й екологічна ситуація в акваторії Азовського моря, яка через війну РФ проти України погіршується з кожним днем.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти роздають як гуманітарну допомогу продукти та ліки, в яких сплив термін придатності. На тимчасово захоплених територіях може виникнути гуманітарна криза.

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