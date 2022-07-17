RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по Сумській області з великокаліберної зброї: що відомо

Фото: російські війська вранці 17 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 17 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області з великокаліберної зброї та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, вранці російська армія відкрила вогонь з кулеметів, випустивши понад 10 черг. Також окупанти застосували міномети.

"Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг і було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 прихода з міномета. Все - по Середино-Будській громаді", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Сум та області закликали подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, влада рекомендує людям тимчасово виїхати з міст.

У відповідь на відповідні заклики місцевої влади глава Сумської ОВА Дмтрій Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСумская областьРосійська Федерація