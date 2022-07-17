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Окупанти вдарили по Сумській області з великокаліберної зброї: що відомо

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Суми, Неділя 17 липня 2022 14:14
Окупанти вдарили по Сумській області з великокаліберної зброї: що відомо Фото: російські війська вранці 17 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 17 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області з великокаліберної зброї та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, вранці російська армія відкрила вогонь з кулеметів, випустивши понад 10 черг. Також окупанти застосували міномети.

"Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг і було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 прихода з міномета. Все - по Середино-Будській громаді", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Сум та області закликали подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, влада рекомендує людям тимчасово виїхати з міст.

У відповідь на відповідні заклики місцевої влади глава Сумської ОВА Дмтрій Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб.

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