Окупанти вдарили по Сумській області з великокаліберної зброї: що відомо

Російські війська вранці 17 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області з великокаліберної зброї та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг і було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 прихода з міномета. Все - по Середино-Будській громаді", - розповів Живицький.

За його словами, вранці російська армія відкрила вогонь з кулеметів, випустивши понад 10 черг. Також окупанти застосували міномети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Сум та області закликали подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, влада рекомендує людям тимчасово виїхати з міст.

У відповідь на відповідні заклики місцевої влади глава Сумської ОВА Дмтрій Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб.

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