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Окупанти вдарили по Чугуєву з "Ураганів": загинув громадянин РФ

Фото: обстріл Чугуєва 3 серпня (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. ",- повідомив він.

Під час ракетного обстрілу чоловік перебував у себе вдома.

Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на поле.

Як повідомлялося, російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.

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