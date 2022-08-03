Окупанти вдарили по Чугуєву з "Ураганів": загинув громадянин РФ

Вдень 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадянин Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.
"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. ",- повідомив він.
Під час ракетного обстрілу чоловік перебував у себе вдома.
Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на поле.
Як повідомлялося, російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.