Окупанти вбили у Харкові 96-річного в'язня нацистських концтаборів

Російські окупанти вбили Бориса Романченка, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау та Берген-Бельзен. Чоловік загинув внаслідок вибуху бомби у своєму будинку у Харкові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора",- пише пресслужба.

Як повідомив онук, чоловік проживав у багатоповерхівці у Харкові.

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