Окупанти вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще понад десять отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 751 людина, ще 1941 отримала поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за добу Збройні сили України відобразили штурми та відкинули окупантів на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Новопавлівському напрямках.
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