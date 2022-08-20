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Окупанти вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

Фото: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще понад десять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 751 людина, ще 1941 отримала поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за добу Збройні сили України відобразили штурми та відкинули окупантів на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Новопавлівському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьРосійська Федерація