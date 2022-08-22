Окупанти вбили ще двох цивільних на Донеччині

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Донецької області. За добу внаслідок обстрілів росіяни вбили двох цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Георгіївці та Костянтинівці", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 757 осіб, ще 1943 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі 22 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапили три райони - Нікопольський, Криворізький і Синельниківський.
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