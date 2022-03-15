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Окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, - голова Сумської ОДА

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 14 березня, російські окупанти в Тростянці Сумської області заганяли місцеве населення в фейкові "зелені" коридори і відбирали у людей мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - зазначив Живицький.

При цьому загарбники не дозволяють відновити електропостачання. Вони не допускають працівників обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори.

Крім того, російські військові здійснюють всілякі перепони для доставки гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що українську колону гумдопомоги зі 100 тоннами найнеобхіднішого для жителів Маріуполя окупанти вже 3 дні утримують у Бердянську.

Раніше віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 13 березня з 14 зелених коридорів спрацювали тільки 9.

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Війна Росії проти УкраїниСумская область