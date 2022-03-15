Окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, - голова Сумської ОДА

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - зазначив Живицький.

При цьому загарбники не дозволяють відновити електропостачання. Вони не допускають працівників обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори.

Крім того, російські військові здійснюють всілякі перепони для доставки гуманітарних вантажів.