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Окупанти в Тростянці кинули гранату в людей, загинули дві особи

Фото: російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти в Тростянці (Сумська область) кинули гранату в людей. В результаті загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сумської обласної прокуратури.

Повідомляється, що інцидент стався ще 18 березня. За даним фактом відкрито справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"За даними слідства, 18 березня 2022 р.військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, заборонені міжнародним правом, на одній з вулиць Тростянця кинули гранату в людей. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти у захопленому Тростянці розмістили військову техніку на залізному вокзалі і обстрілюють міста і села.

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Сумская областьВійна Росії проти України