Окупанти тричі порушили "тишу", стріляли з протитанкових гранатометів
За минулу добу, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомили у прес-службі ООС.
Зокрема в районі населеного пункту Новотошківське противник використовував стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного зафіксовано вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка військові ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.
Станом на 7:00 ранку, 10 червня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Недалеко від населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Додамо, що унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.