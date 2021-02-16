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Окупанти тричі порушили "тишу", стріляли з протитанкового гранатомета

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 15 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

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Біля Славного в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Опитного з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

На обстріл з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.

З початку поточної доби, 16 лютого, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої, загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили дні жалоби у зв'язку з загибеллю двох жителів міста на Донбасі.

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