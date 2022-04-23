Окупанти за добу вбили ще 4 цивільних у Донецькій області, - голова ОВА

За його словами, російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донецької області: 2 у Коровиному Яру, 1 у Ямполі та 1 у Новоселівці.

Окрім того, поранення одержали ще 9 людей.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.