RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти за добу вбили ще 4 цивільних у Донецькій області, - голова ОВА

Російські війська (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Донецької області ОВА Павло Клименко розповів, що за добу окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

За його словами, російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донецької області: 2 у Коровиному Яру, 1 у Ямполі та 1 у Новоселівці.

Окрім того, поранення одержали ще 9 людей.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 22 квітня, у Донецькій області від рук окупантів загинуло троє мирних жителів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 59-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВторгнення Росії до України