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Окупанти створили в Ізюмі "народну міліцію"

Фото: окупанти створили в Ізюмі "народну міліцію" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові створили в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області "народну міліцію". Її "співробітники" нібито борються з правопорушеннями в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Kharkiv.Today.

До лав "народної міліції", вступили співробітники правоохоронних органів й охоронних структур. "Міліція" тісно співпрацює з окупаційною владою у місті.

Зазначається, що вже було затримано осіб, які нібито причетні до воєнних злочинів, а також ліквідовані схованки з вогнепальною зброєю та вибухонебезпечними речовинами. Водночас неодноразово проводились рейди по ринках й торгових точках з метою запобігання "торгівлі медикаментами та неліцензійними алкогольними напоями".

Окупанти хваляться тим, що "народна міліція" нібито допомогає відновлювати інфраструктуру, патрулює місто, охороняє адмінбудівлю, освітні заклади та ринки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як близько 200 окупантів дезертували у ліс після боїв з нашими захисниками. Їхні командири організовують пошуки втікачів.

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