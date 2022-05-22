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Окупанти знизили активність на низці напрямків. На півдні - посилюють оборону

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони", - повідомляють в Генштабі.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрози з території невизнаного Придністров'я, де російські війська перебувають у підвищеному стані боєготовності.

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