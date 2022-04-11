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Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину, - Азов

Фото: окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти застосували проти українських захисників й цивільного населення в Маріуполі невідому отруйну речовину. Снаряд було скинуто з ворожого БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал загону спеціального призначення "Азов".

"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", - пише пресслужба "Азов".

Постраждалі скаржаться на дихальну недостатність й вистибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання речовини наразі невідомі.

Джерело РБК-Україна, близьке до Міноборони, повідомило, що ймовірність використання агресорами хімічної зброї "дуже висока".

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