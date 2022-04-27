RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти розкрадають власну бойову техніку та зброю в убитих військових, - СБУ

Окупанти викрадають власну техніку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта де він заявляє, що викрадають власну бойову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Оскільки українські захисники не дають їм просунутися у нові населені пункти, окупанти вирішили красти власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених.

"Тут є вкрадений автоматик. Сп**дили у когось зі своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала 200 і 300. Воно залишається у нас", - розповідає окупант батьку.

Однак, вкрадену зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить "прикопати" йому парочку автоматів і пістолетів.

До того ж найбільшою "популярністю" серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори - вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де з'ясувалось, що окупанти бунтують і відмовляються йти на війну в Україну.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 63-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніВторгнення Росії до України