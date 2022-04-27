Окупанти розкрадають власну бойову техніку та зброю в убитих військових, - СБУ

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта де він заявляє, що викрадають власну бойову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Оскільки українські захисники не дають їм просунутися у нові населені пункти, окупанти вирішили красти власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених.
"Тут є вкрадений автоматик. Сп**дили у когось зі своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала 200 і 300. Воно залишається у нас", - розповідає окупант батьку.
Однак, вкрадену зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить "прикопати" йому парочку автоматів і пістолетів.
До того ж найбільшою "популярністю" серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори - вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де з'ясувалось, що окупанти бунтують і відмовляються йти на війну в Україну.
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