Окупанти розстріляли двох цивільних на виїзді з Сум

Російські окупанти відкрили вогонь по автівці цивільних, які їхали з села Бездрик до Сум. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина, а 21-річний хлопець потрапив у лікарню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.

Дівчина отримала несумісні з життям поранення. Хлопець наразі перебуває у лікарні.

"За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про вибухи, які сталися біля мікрорайону Хіммістечко у Сумах.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.