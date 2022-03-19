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Окупанти розстріляли двох цивільних на виїзді з Сум

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Субота 19 березня 2022 18:20
Окупанти розстріляли двох цивільних на виїзді з Сум Фото: окупанти розстріляли двох цивільних на виїзді з Сум (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по автівці цивільних, які їхали з села Бездрик до Сум. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина, а 21-річний хлопець потрапив у лікарню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.

"За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик",- пише пресслужба.

Дівчина отримала несумісні з життям поранення. Хлопець наразі перебуває у лікарні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про вибухи, які сталися біля мікрорайону Хіммістечко у Сумах.

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