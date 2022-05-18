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Росіяни розстрілюють цивільних, які намагаються втекти з окупованих територій

Фото: окупанти розстрілюють цивільних, які намагаються втекти з окупованих територій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкривають вогонь по цивільних, які намагаються втекти з тимчасово окупованих територій України. СБУ оприлюднила розмову військового Росії з дружиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Під час розмови, окупант поділився подробицями вбивств українців на тимчасово окупованих територіях. Дружина російського військового підтримала його й відзначила, що їй зовсім не шкода цивільних.

"Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх обстрілюємо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів - той уже поїхав. Тож ми стріляємо і байдуже", - розповідає російський окупант.

Підрозділ військового досі стоїть на сході України та винищує мирне населення, яке намагається втекти від "освободителей".

СБУ документує воєнні злочини Росії для міжнародних судів.

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