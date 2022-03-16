Окупанти поширили фейк, що СБУ хоче застосувати отруйні речовини проти мирних мешканців

"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливо звернути увагу, що фейк з'явився після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.

Тому, подібні заяви окупантів - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Однак СБУ пише, що жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом", - пише СБУ.