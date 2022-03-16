Окупанти поширили фейк, що СБУ хоче застосувати отруйні речовини проти мирних мешканців

Російські військові вже 21-й день руйнують українські міста. Також окупанти намагаються завдати інформаційного удару. Зокрема, цього разу вони вигадали фейк, що нібито Служба безпеки України "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливо звернути увагу, що фейк з'явився після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.

Тому, подібні заяви окупантів - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Однак СБУ пише, що жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом", - пише СБУ.