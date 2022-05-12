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Окупанти не раді параду на 9 травня. Новий перехоплення розмови від ГУР

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти здивовані рішенням Кремля про проведення параду, присвяченого 9 травня під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Через СOVID-19 парад скасували, а через війну - ні. Логічно…", - каже окупант під час розмови. Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей.

Перехоплення розмов окупанта зі своєю подругою продемонструвало, як саме ставляться росіяни до минулого параду.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що агенти Генштабу РФ планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі. СБУ знешкодила ворожу ДРГ.

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Служба безпеки України