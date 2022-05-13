Окупанти продовжують погрожувати ракетними ударами по Одесі, - ОВА

Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог постійно погрожує завдати ракетних ударів.

Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Сплячі агенти намагаються проводити свою роботу. Спецслужби проводять контрдиверсійну роботу", - сказав він.

За його словами, РФ також намагається підвищити рівень напруженості в Придністров'ї.

Раніше повідомлялося, що унаслідок низки ракетних обстрілів Одеської області в 6 населених пунктах було пошкоджено електропостачання.

Також ми писали, що за даними Оперативного командування "Південь", 8 травня війська РФ атакували ракетами Одеську область 9 разів. 6 ракет були збиті нашими силами ППО. Завдані удари пошкодили електропідстанцію і газопровід, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку. Були постраждалі.

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