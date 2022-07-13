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Окупанти продовжують вбивати мирне населення на Донеччині: дані за добу

Фото: російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу від ворожого вогню загинули чотири людини, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 в Авдіївці, 1 в Бахмуті і 1 в Часовому Яру", - повідомив він.

Відзначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули щонайменше 606 осіб, ще 1560 отримали поранення. Дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили дві громади - Красногригорівська і Мировська. В результаті чого без світла залишилися близько 6 тисяч осіб.

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