Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донбасі: число жертв за добу

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що російські війська не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область. Тож бойові дії тривають одразу на кількох напрямках.

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