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Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донбасі: число жертв за добу

Фото: окупанти продовжують вбивати цивільних на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через дії російських окупантів за минулу добу на Донбасі загинули четверо цивільних. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що російські війська не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область. Тож бойові дії тривають одразу на кількох напрямках.

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