Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донеччині: нові дані

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу росіяни вбили трьох цивільних, ще стільки ж людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Мар'їнці і 1 в Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 671 людина. У той час як 1738 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого Донецької області. У районі Бахмута та Зайцевого тривають бойові дії.
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