Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донеччині: нові дані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Мар'їнці і 1 в Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 671 людина. У той час як 1738 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.