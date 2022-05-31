Окупанти приступили до активної стадії анексії Маріуполя, - радник мера

За його словами, для отримання паспорта маріупольці повинні спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в Новоазовську, в так звану міграційну службу "ДНР".

"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Але ми можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - заявив Андрющенко.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Таким чином, він просто вніс доповнення до Указу від Квітня 2019 року, який дозволив незаконну видачу паспортів громадян РФ жителям окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на указ Путіна і назвали його черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України.

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