Окупанти примусово вивезли частину жителів з Сєвєродонецька, - глава ВГА

Російські військові примусово вивезли жителів з Сєвєродонецька Луганської області, в якому тривають бої, на окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі телемарафону.

Стрюк зазначив, що до початку штурму російської армії в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч мирних жителів.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - заявив глава ВЦА.