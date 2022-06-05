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Окупанти примусово вивезли частину жителів з Сєвєродонецька, - глава ВГА

Фото: окупанти депортують деяких жителів Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові примусово вивезли жителів з Сєвєродонецька Луганської області, в якому тривають бої, на окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі телемарафону.

Стрюк зазначив, що до початку штурму російської армії в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч мирних жителів.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - заявив глава ВЦА.

Нагадаємо, з початку війни у Сєвєродонецьку загинули понад 1,5 тисячі мирних жителів.

Ми також писали про те, що в Сєвєродонецьку українські військові перебувають у складній оборонній позиції.

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СєвєродонецькВійна Росії проти України