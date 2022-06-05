Окупанти примусово вивезли частину жителів з Сєвєродонецька, - глава ВГА
Російські військові примусово вивезли жителів з Сєвєродонецька Луганської області, в якому тривають бої, на окуповану територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі телемарафону.
Стрюк зазначив, що до початку штурму російської армії в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч мирних жителів.
"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - заявив глава ВЦА.
Нагадаємо, з початку війни у Сєвєродонецьку загинули понад 1,5 тисячі мирних жителів.
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