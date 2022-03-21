Окупанти вигадали новий спосіб коригування вогню. Пропонують замінити вибиті шибки

Російські військові продовжують вдаватися до нових підступностей. Цього ж разу вигадали новий спосіб для коригування вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Коригувальники ворога пропонують жителям міст безкоштовно допомогти з заміною вибитих шибок. Під час розмови вони задають безліч питань про ваш будинок та усе, що розташовано поруч, у тому числі й блокпости.

"Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста",- пише пресслужба.

Фото: окупанти вигадали новий спосіб коригування вогню (facebook.com/StratcomCentreUA)