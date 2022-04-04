Окупанти викрали та закатували мешканця Конотопа. Порушено справу

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації Конотопського району затримали жителя м. Конотоп, зв’язали та катували його, після чого вистрілили в грудну клітину", - пише пресслужба.

Поруч з тілом чоловіка був виявлений його український паспорт.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за факто порушення законів й звичаїв війни.