RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти підтвердили смерть заступника гауляйтера Нової Каховки

Фото: окупанти підтвердили смерть заступника гауляйтера Нової Каховки (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер після скоєного на нього замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю гауляйтера окупованої Херсонської області Катерину Губарєву в Telegram.

"Віталій Гура помер від отриманих поранень", - написала колаборантка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про замах на Гуру. Його сусіди чули постріли, згодом російські канали опублікували відео з місця стрілянини, на якому були гільзи та сліди крові.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гура помер під час того, як його намагалися вивезти до Криму.

Після цього окупаційна влада заперечувала його смерть і заявляла, що він перебуває в реанімації у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьНовая Каховка