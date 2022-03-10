Окупанти підірвали машину з киснем для хворих на коронавірус, - Ляшко

"Один з наших викликів - доставляти кисень в усі заклади охорони здоров'я, де знаходяться пацієнти з COVID, для того, щоб вони могли продовжувати терапію", - сказав глава МОЗ.

Однак російські окупанти обстрілюють такі машини та навіть їх підривають.

"На жаль, окупанти себе і тут проявляють, і стріляють по машинах з киснем. Одну таку машину у нас підірвали. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Віктор Ляшко.

Також міністр розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні. Станом на 10 березня було зареєстровано 6700 випадків. Госпіталізовано 5700 осіб.

Як уточнив Віктор Ляшко, такі дані були отримані тільки з тих медустанов, де є можливість проводити тестування.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!