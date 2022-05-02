Окупанти під побоями змушували українських солдатів вчити гімн РФ, - Денісова

Під час моніторингового візиту до одного із закладів охорони здоров’я, в якому перебувають звільнені з російського полону військовослужбовці, у ході спілкування з ними виявлено факти катувань та жорстокого поводження з нашими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову .

Більшість українських військовополонених були затримані окупантами під Маріуполем. Їх було поміщено до підвалів та господарських споруд, а потім етаповано спочатку до гауптвахти та СІЗО у Донецьку, а у подальшому до СІЗО на території РФ.

Під час етапування військовополоненим вдягали на голову мішок або замотували очі скотчем, руки зв’язували.

У полоні українців катували - погрожували вбивством, били та принижували. Одному над головою випускали черги з автомата. Інший розповів, що чеченці змусили його сидіти дві години з мішком на голові поруч із увімкненою бензопилою, якою погрожували відрізати пальці та руки. Ще одному стріляли у голову холостими патронами, імітуючи страту.

Окупанти під побоями змушували українських солдат вчити гімн РФ, історію створення прапора та герба рашистів.

Медична допомога військовополоненим не надавалась, навіть пораненим. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

Українцям не давали воду, лише 1,5 літри на 30 осіб, фактично по одному ковтку, обмежували у харчуванні – на території так званої "ДНР" денний раціон складався зі шматка хліба і сала,. Позбавляли засобів гігієни, не давали можливості помитися.

"Не було забезпечено щонайменшої можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства у справах військовополонених, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - написала Людмила Денісова.