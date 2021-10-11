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Окупанти в ОРЛО звинуватили пенсіонерів у "поширенні коронавірусу"

Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада так званої "ЛНР" заявила, що сплеск захворюваності коронавірусом у Луганській області викликаний пенсіонерами. Мова йде про тих, хто відвідує підконтрольну Україні територію для отримання соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

За словами "міністра охорони здоров'я ЛНР" Наталії Пащенко, коронавірус нібито "потрапив на територію ЛДНР в основному з території України".

"Анамнестичний зв'язок захворювання і зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або контактом з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією України, - це підтверджений факт", - сказала так званий "міністр".

Таким чином вона прокоментувала введені обмеження на пропуск на окупованому Донбасі КПВВ "Станиця Луганська".

Зокрема, нібито "носіями коронавірусу", на думку Пащенко, є пенсіонери, які "безперервно здійснюють міграцію з метою отримання пенсійних виплат".

Нагадаємо, окупанти посилили правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської для нібито "захисту пенсіонерів від COVID-19".

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