Окупанти в ОРЛО звинуватили пенсіонерів у "поширенні коронавірусу"

За словами "міністра охорони здоров'я ЛНР" Наталії Пащенко, коронавірус нібито "потрапив на територію ЛДНР в основному з території України".

"Анамнестичний зв'язок захворювання і зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або контактом з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією України, - це підтверджений факт", - сказала так званий "міністр".

Таким чином вона прокоментувала введені обмеження на пропуск на окупованому Донбасі КПВВ "Станиця Луганська".

Зокрема, нібито "носіями коронавірусу", на думку Пащенко, є пенсіонери, які "безперервно здійснюють міграцію з метою отримання пенсійних виплат".