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Окупанти облаштовують трупозвалища у супермаркетах Маріуполя, - мерія

Фото: окупанти облаштовують трупозвалища у супермаркетах Маріуполя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через пошкоджену водопостачальну систему, вода у Маріуполі вийшла на поверхню й вимила частину стихійних поховань. Окупанти почали звозити до супермаркетів тіла загиблих й ексгумованих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів", - пише Андрющенко.

Радник мера оприлюднив світлину, яку було зроблено в приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по проспекту Свободи.

Відзначимо, що, за словами уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, у Маріуполі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій та інших збудників у водопровідну систему, річки, море й підземні джерела.

Сьогодні місто перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф.

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