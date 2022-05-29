Окупанти облаштовують трупозвалища у супермаркетах Маріуполя, - мерія

"Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів", - пише Андрющенко.

Радник мера оприлюднив світлину, яку було зроблено в приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по проспекту Свободи.

Відзначимо, що, за словами уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, у Маріуполі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій та інших збудників у водопровідну систему, річки, море й підземні джерела.

Сьогодні місто перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф.