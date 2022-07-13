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Окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту в Донецькій області

Фото: окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту в Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли завод з виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл - на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна", - написав він.

Кириленко зазначив, що руйнація такого заводу завдасть серйозний удар по економіці регіону.

"Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять", - додав він.

Завод був створений у 2003 році. Zeus Ceramica експортував 30% продукції на міжнародний ринок, активно співпрацював з Європою, Канадою і США.

Як повідомлялося раніше, сьогодні окупанти обстріляли підприємство у Запоріжжі. Щонайменше семеро людей зазнали поранень.

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Донецька областьВійна Росії проти України