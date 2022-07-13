Окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту в Донецькій області

"Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл - на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна", - написав він.

Кириленко зазначив, що руйнація такого заводу завдасть серйозний удар по економіці регіону.

"Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять", - додав він.

Завод був створений у 2003 році. Zeus Ceramica експортував 30% продукції на міжнародний ринок, активно співпрацював з Європою, Канадою і США.