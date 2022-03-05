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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: шокуючі фото зруйнованого корпусу

Автор: RBC.UA

Російські окупанти розгромили адмінкорпус Запорізької АЕС в Енергодарі. Після загоряння будівлі виникла ядерна загроза не тільки для України, а й для всього світу.

У Телеграм-каналі "Енергоатома" з'явилися шокуючі фото обстріляного адмінкорпусу.

Станом на 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС в межах норми.

Загрози життю або здоров'ю людей на даний момент немає. Окупанти залишили після себе обстріляний і розгромлений корпус АЕС.

Вночі вони перебували на території Запорізької атомної електростанції. Українським воїнам вдалося відстояти будівлю АЕС.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти напали на Запорізьку АЕС.

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