Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: шокуючі фото зруйнованого корпусу

Російські окупанти розгромили адмінкорпус Запорізької АЕС в Енергодарі. Після загоряння будівлі виникла ядерна загроза не тільки для України, а й для всього світу.
У Телеграм-каналі "Енергоатома" з'явилися шокуючі фото обстріляного адмінкорпусу.
Станом на 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС в межах норми.
Загрози життю або здоров'ю людей на даний момент немає. Окупанти залишили після себе обстріляний і розгромлений корпус АЕС.
Вночі вони перебували на території Запорізької атомної електростанції. Українським воїнам вдалося відстояти будівлю АЕС.
Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти напали на Запорізьку АЕС.